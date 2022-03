Medienbericht: Sony will Game-Pass-Konkurrenz „Project Spartacus“ nächste Woche enthüllen

Es war lange Zeit ruhig um Project Spartacus, nicht wahr? Das soll sich schon sehr bald ändern, wenn es nach Bloomberg geht. Die Autoren Jason Schreier und Takashi Mochizuki berichten, dass der neue Abo-Service nächste Woche vorgestellt werden soll.

Zuvor hatte ebenfalls Bloomberg berichtet, dass Projekt Spartacus als Antwort auf den Xbox Game Pass noch im Frühjahr an den Start gehen soll. Die Pläne dazu kursieren seit Dezember durch die Medien. Zum Start soll es „eine Reihe von Spiele-Hits der letzten Jahre“ geben.

Kern des Dienstes ist ein Katalog von modernen und klassischen Games gegen eine monatliche Gebühr. Im Großen und Ganzen also das, was auch der Xbox Game Pass bietet. Außerdem wird der Dienst die beiden bisherigen Abo-Modelle PlayStation Plus und PlayStation Now zusammenführen. Bauernopfer wäre demnach PlayStation Now.

Nicht erwartet wird demnach, auch das berichtet Bloomberg wieder, dass aktuelle Spiele auch von Tag eins im Abo-Dienst enthalten sein werden. God of War: Ragnarök zum Launch im Abo? Das eher nicht.

Drei Abo-Stufen mit verschiedenen Gegenwerten

Im Dezember berichtete Bloomberg von folgenden Plänen: In der ersten Stufe bekommen NutzerInnen die bestehenden PlayStation-Plus-Vorteile. Eine zweite Stufe würde einen großen Katalog an PS4- und PS5-Spielen bieten. Und die dritte Stufe bringt darüber hinaus Demos, Streaming und eine Bibliothek von Klassikern von PSone bis PS3 und PSP.

Ob diese Pläne noch brandaktuell sind, wird sich vielleicht schon nächste Woche zeigen. Phil Spencer von Xbox sieht ein Konkurrenz-Projekt von PlayStation übrigens schon lange kommen. Es sei „die richtige Antwort“, sagte Spencer vor einigen Wochen.

Es sei die richtige Antwort, Dinge auf dem PC zu liefern, Dinge auf der Konsole zu liefern und Dinge in der Cloud zu liefern. Sie am ersten Tag im Abo verfügbar zu machen. „Und ich gehe davon aus, dass unser Konkurrent genau das tun wird“, so Spencer. Außer die Sache mit dem „ersten Tag“, wenn man Bloomberg glaubt …

Bildmaterial: God of War, Sony