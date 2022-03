Japanische Verkaufscharts: Zahlen zu Triangle Strategy, Gran Turismo 7 und Babylon’s Fall

Eine interessante japanische Verkaufswoche liegt hinter uns. Die Platzierungen und Zahlen der Woche vom 28. Februar bis zum 6. März 2022 liegen vor. Ausgewiesener Spitzenreiter ist Triangle Strategy.

Während das HD2D-SRPG in Großbritannien nicht so gut ankommt, klettert es in Japan mit Leichtigkeit auf Rang 1 und zeigt dabei sogar Gran Turismo 7 die Rücklichter. Das ist aber auch der Aufsplittung von GT7 nach Plattformen geschuldet.

Auch Babylon’s Fall ist letzte Woche erschienen. In Japan reicht es nicht einmal für die Top 20. Die PS4-Version steigt mit 2.885 Einheiten auf Rang 24 ein, die PS5-Version folgt mit 2.224 Exemplaren auf Rang 5.

[NSW] Triangle Strategy (Square Enix, 03/04/22) – 86.298 (New) [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 73.399 (New) [PS4] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 64.565 (New) [PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 55.310 (243.800) [NSW] Pokémon-Legenden: Arceus (TPC, 01/28/22) – 50.481 (2.120.030) [PS5] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 14.746 (104.763) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 14.339 (4.470.426) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 11.399 (4.794.715) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 9.957 (895.966) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9.474 (2.542.200) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6.731 (7.203.043) [PS4] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 5.800 (65.744) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 5.562 (3.092.632) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 5.553 (2.612.927) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5,515 (1.970.046) [NSW] Pokémon Sinnoh-Remakes (TPC, 11/19/21) – 4.533 (2.519.942) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 4.466 (940.834) [NSW] Touken Ranbu Warriors (DMM Games, 02/17/22) – 4.375 (127.265) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 3.822 (4.042.655) [NSW] Pokémon Schwert & Schild (TPC, 11/15/19) – 3.275 (4.319.796)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED Model – 55.385 (1.333.707) Switch – 26.126 (18.067.043) PlayStation 5 – 22.550 (1.210.651) Switch Lite – 15.441 (4.608.818) PlayStation 5 Digital Edition – 3.129 (218.138) Xbox Series X – 748 (85.675) Xbox Series S – 573 (72,709) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 511 (1.183.316) PlayStation 4 – 11 (7.819.353)

via Gematsu, Bildmaterial: Triangle Strategy, Nintendo, Square Enix, Artdink