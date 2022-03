Das hat Monster Hunter Rise: Sunbreak zu bieten, wenn es am 30. Juni erscheint

Beim heutigen Digital Event hat Capcom wie erwartet nicht nur zahlreiche neue Einblicke zu Monster Hunter Rise: Sunbreak geboten, sondern auch einen Veröffentlichungstermin genannt. Die Erweiterung erscheint am 30. Juni 2022 für Nintendo Switch und PCs.

Der neue Trailer, der beim Digital Event seine Premiere feierte, zeigt euch einen Einblick in die neue Handlung, den Elgado-Außenposten sowie die neuen Monster und Fähigkeiten. In die Geschichte führt Capcom so ein:

Monster Hunter Rise: Sunbreak beginnt nach der heldenhaften Verteidigung des Dorfes Kamura gegen die Randale, die in Monster Hunter Rise zu Ende geht. Die Nachricht vom Überleben des Dorfes inspiriert die tapfere Ritterin Fiorayne dazu, aus dem fernen Königreich aufzubrechen, um Hilfe zu holen. JägerInnen, die mutig genug sind, dem Ruf zu folgen, machen sich auf den Weg zum Hafen vom Elgado-Außenposten.

Der Elgado-Außenposten ist das maritime Drehkreuz des Königreichs und dient auch dazu, abnormale Monsteraktivitäten zu erforschen. Auch der Kommandoposten ist hier zu Hause, der den Frieden im Reich wieder herstellen soll. Das wird fortan eure Aufgabe.

Dabei trefft ihr natürlich auch auf neue Monster wie Garangolm, den furchterregende Reißzahnwyvern Lunagaron und den Drachenältesten Malzeno. Zusätzlich dazu warten weitere Monstervarianten und wiederkehrende Fan-Lieblinge wie der Blut-Bishaten und der mächtige Astalos.

Editionen und Boni

Neben der digitalen Standard-Edition von Sunbreak wird es eine spezielle Deluxe-Editrion geben, die neben der Erweiterung auch Bonusinhalte wie Rüstungssets, Gesten und Frisuren enthält. Für alle Neueinsteiger wird es das Hauptspiel und die Erweiterung auch im Bundle geben. Hierzulande sogar physisch für Nintendo Switch, wobei Sunbreak als Downloadcode beiliegt.

Auch Vorbestellern von Sunbreak winken natürlich Boni. Sie erhalten die Dekorrüstungssets „Loyaler Hund“ und „Gestreifte Katze“ für die Begleiter Palamute und Palico. Angekündigt wurden darüber hinaus drei neue amiibo-Figuren, die von Malzeno inspiriert sind. Diese gibt es hierzulande exklusiv bei My Nintendo und sie schalten Dekorrüstungen für JägerInnen, Palamutes und Palico-Begleiter frei.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom