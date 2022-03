Crossover-DLCs zu Tales of Arise und Scarlet Nexus von Bandai Namco angekündigt

Bandai Namco hat eine Kollaboration zwischen Tales of Arise und Scarlet Nexus angekündigt. Im Rahmen dieser soll es Crossover-DLC für beide Spiele geben. In Tales of Arise soll es bekannte Items aus Scarlet Nexus geben, so beispielsweise Yuitos Waffe Myoho Muramasa.

Die DLC-Items sollen kostenlos sein. In Scarlet Nexus soll es Items geben, wie das Blazing Sword und die Broken Iron Mask, die Alphen trägt. Ob auch diese Inhalte kostenlos sind, ist nicht bekannt. Weitere Details wird Bandai Namco sicher bald folgen lassen.

Für Tales of Arise ist es die zweite Game-Kollaboration in kürzerer Zeit. Im Februar tauschte sich das Spiel mit Atelier Sophie 2 aus. Auch Scarlet Nexus wird regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Hier gab es zuletzt Aufsehen um die Ideen der Macher für ein „erwachseneres Spiel“.

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco