Chocobo GP: Square Enix nimmt Anpassungen am Preisspass-System vor

Wenn ihr Chocobo GP gekauft habt, dann werdet ihr merken, dass ihr ganz schön lange spielen müsst, um das Level 60 des Preisspass zu erreichen. Doch den wollt ihr vielleicht erreichen, denn am Ende winkt hier Cloud als spielbarer Charakter.

Und während ihr diesen Preispass in späteren Seasons bezahlen müsst, ist er zum Start noch geschenkt. Ihr könnt Cloud also freispielen, ganz so, als gäbe es keine Free-to-Play-Mechaniken. Auch wenn sich das Spiel alle Mühe gibt, das nicht zu verbergen.

Square Enix hat nun gemerkt, dass SpielerInnen, die das Spiel gekauft haben, damit unzufrieden sind. Es dauert schlicht eine Ewigkeit, bis man Cloud erspielt hat. Als Entschuldigung verschenkt man an alle SpielerInnen zunächst mal 500 Mythril.

Darüber hinaus gibt man bekannt, dass man an diesem System Anpassungen vornimmt. Ins Detail geht man jedoch nicht. Chocobo GP ist jetzt für Nintendo Switch erhältlich. Weitere Details zum Preisspass und saisonalen Events erfahrt ihr hier.

Bildmaterial: Chocobo GP, Square Enix