Banjo-Kazooie: Fan-Projekt zeigt, wie ein richtiges Remake des Klassikers aussehen könnte

Inzwischen könnt ihr Banjo-Kazooie auch auf Nintendo Switch spielen, aber nur, wenn ihr das Erweiterungspaket zu Nintendo Switch Online habt. Und dann bekommt ihr natürlich das Original.

Immer mal wieder träumen Fans von Klassikern wie Banjo-Kazooie von vollständigen Remakes. Das Fan-Projekt Project Dream hat nun ein Video veröffentlicht, welches zeigt, wie ein solches Remake aussehen könnte.

„The Complete Remaster“ ist natürlich nicht spielbar und zeigt nur Stillleben aus dem Vorbild, aber man hat sich viel Arbeit gemacht und diverse Level und ikonische Momente nachgebildet. Sieht toll aus, oder?

PS: Project Dream nennt das Projekt selbst ein „Remaster“, aber nach weitläufiger Meinung würde es sich wohl eher um ein Remake handeln. Schließlich scheint alles komplett neu erstellt. Aber das sind ja nur Worthülsen.

Lust auf weitere solcher Videos? Dann schaut euch mal an, wie Zelda: Ocarina of Time in der Unreal Engine 5 aussehen würde. Ocarina of Time ist ebenso wie Banjo-Kazooie jetzt auf Switch verfügbar. In die gleiche Kategorie fällt auch das Final Fantasy IX: Memoria Project.

Das Video von Project Dream

