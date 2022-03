Babylon’s Fall: Erstes Inhaltsupdate liefert neue Story, Gebiete, Gegner und mehr

Babylon’s Fall hat heute wie geplant das erste große Inhalts-Update auf Version 1.1.0 erhalten. Das Update liefert eine neue Waffe (Großaxt) sowie neue Gegner, eine neue Fraktion (Milzam) und den neuen Spielinhalt Spießrutenlauf.

Darüber hinaus dürfen sich SpielerInnen über die neue Karte „Turm von Babylon: Sperrzone“ freuen, die das Spiel um neue erforschbare Gebiete erweitert. Auch eine neue Story-Kampagne gibt es dafür.

Die Spießrutenläufe sind extrem herausfordernde Quests mit Modifikatoren, die verschiedene Elemente des Gameplays beeinflussen. Bei Abschluss winken natürlich wertvollere Ausrüstungsgegenstände und Materialien.

Zur neuen Fraktion Milzam heißt es:

Stattliche, starke Krieger, die tief in unterirdischen, aus Lava gebildeten Höhlen leben. Weder Tod noch Feuer fürchtend, verdienen viele Molzamiten ihren Lebensunterhalt als Söldner für reiche Händler. Bekannt für ihren Durst nach Blut und ihre Brutalität, gibt es Gerüchte, Molzamitische Wächter nährten sich an den Seelen ihrer besiegten Feinde.

Die neue Großaxt stellt ein Video vor. Auch viele Balancing-Updates bietet der Patch, darunter auch einige Nerfs. Dürfte hier wohl nicht so große Kreise ziehen wie bei Elden Ring, dennoch gibt es dazu einen Entwicklerkommentar:

Ursprünglich wollten wir diese Art von Korrekturen vermeiden, die sich als Leistungs-Downgrades auf Ausrüstungsgegenstände auswirken. Um jedoch das Konzept zu bewahren, bei dem jeder Spieler dazu in der Lage sein soll eine Vielzahl an unterschiedlichen Builds zu genießen, haben wir beschlossen, dass dies angesichts der momentanen Strukur des Spiels der beste Lösungsansatz ist.

Mit dem Update weist man auch darauf hin, dass es in Kürze ein Kollaborations-Event mit NieR: Automata geben wird. Das Festival beginnt am 29. März und dauert bis zum 26. April 2022 an. Es gibt hier spezielle Quests und Kostümgegenstände.

In der Spitze erreicht Babylon’s Fall bei Steam derzeit um die 300 gleichzeitige SpielerInnen. Warum das enttäuschend ist und wie es dazu kam, hatten wir bereits erörtert. Square Enix und PlatinumGames haben hingegen bereits zum Ausdruck gebracht, dass man noch einiges vorhat.

Das neue Video:

