Nur noch kurze Zeit: „3 für 2“-Aktion auf PlayStation- und Xbox- und Pokémon-Games

Amazon kontert die aktuelle „3 für 2“-Aktion von Media Markt und Saturn und bietet nun eine ähnliche Aktion an. Auch bei Amazon bekommt ihr das günstigste von drei Spielen geschenkt* und die Auswahl ist riesig! Update: Die Aktionen enden am 8. März, also schaut doch nochmal rein. Nachfolgend alle aktuellen Aktionslinks:

Die Aktion läuft bis zum 8. März 2022, aber oft sind die beliebtesten Spiele schnell vergriffen und die Lager leer. Wenn ihr schon eine konkrete Idee habt, solltet ihr sie also nutzen.

Mit dabei ist eine große Palette an japanischen Games, darunter Tales of Arise, NieR Replicant, NieR: Automata, NEO: The World Ends With You, Persona 5 Royal, Dragon Ball Z: Kakarot, Dynasty Warriors 9 Empires, Dragon Quest XI S, Secret of Mana, Persona 5 Strikers oder Lost Judgment.

Aber auch Life is Strange: True Colors, Assassin’s Creed Valhalla, Kena: Bridge of Spirits, Edge of Eternity, Alan Wake Remastered, Mortal Shell und Cris Tales oder andere westliche Titel könnten euch vielleicht interessieren. Viel Spaß beim Stöbern!

Bei Amazon nicht dabei: Horizon Forbidden West. Das könnt ihr bei den Aktionen bei Media Markt und Saturn mit einsacken, falls ihr Interesse habt. Pokémon-Legenden: Arceus findet ihr auch bei den Aktionen!

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED