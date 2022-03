ACE Team präsentiert neuen Trailer zu Clash: Artifacts of Chaos

Im letzten Jahr präsentierten Nacon und das chilenische Studio ACE Team (Zeno Clash, Abyss Odyssey) erstmals Clash: Artifacts of Chaos. Beim gestrigen ID@Xbox Showcase hatte das Spiel erneut einen Auftritt.

Clash: Artifacts of Chaos spielt dabei in dem mysteriösen Universum von Zenozoik, einer Punk-Fantasy-Welt, die in Zeno Clash erstmals eingeführt wurde. Ihr schlüpft in die Rolle des Pseudo.

Ein erfolgreicher Kämpfer, der zurückgezogen lebt. Seine Begegnung mit dem Jungen bringt ihn dazu, diese surreale Welt zu erkunden, um ihn vor der Herrin der Artefakte zu beschützen, die die geheimnisvollen Kräfte dieser kleinen Kreatur begehrt.

Im Spiel wird Pseudo mit seltsamen Feinden konfrontiert. Hierbei steht es jedem frei, sich auf die Situationen und die besonderen Fähigkeiten der Gegner einzustellen, indem zwischen verschiedenen Kampfkünsten gewechselt wird. Vor jedem Kampf können die Fans zudem wählen, ob sie die Feinde mit dem Ritual, einem Brettspiel, das Vorteile oder Nachteile bringen kann, herausfordern. Je nach Ausgang des Rituals werden die Bewegungen des Gegners durch eine Kette eingeschränkt, es muss in einer Nebelwolke gekämpft werden oder es wird ein Monster als Verbündeter beschworen.

Clash: Artifacts of Chaos wird im November 2022 für Xbox, PlayStation und PCs erscheinen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Clash: Artifacts of Chaos, Nacon, ACE Team