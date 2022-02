Xenoblade Chronicles 3: Tetsuya Takahashi erklärt euch in einer Botschaft mehr zum Spiel

Nach der gestrigen Ankündigung von Xenoblade Chronicles 3 hat sich Executive Director Tetsuya Takahashi mit einer Botschaft an die Fans zu Wort gemeldet, die natürlich einige neue Informationen bietet.

Vier Jahre nach Xenoblade Chronicles 2 und eineinhalb Jahre nach Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sei man aktuell „an den letzten Einzelheiten“ von Xenoblade Chronicles 3.

„Visuell stehen das riesige Schwert von Mechonis und der Leichnam des Uraya-Titanen, in dem ein gigantisches Loch klafft, im Mittelpunkt. Sicherlich waren viele Menschen überrascht, als sie die letzte Szene im Trailer sahen“, so Takahashi. Worauf deutet dieses Bild hin? Natürlich kann Takahashi das nicht verraten.

„Aber ich kann Ihnen sagen, dass diese Szene vor ziemlich langer Zeit entworfen wurde. Genauer gesagt fiel uns das Bild in der Zeit zwischen der Arbeit an Xenoblade Chronicles und an Xenoblade Chronicles 2 ein“, so Takahashi.

Es sei also nicht etwas, das erst kürzlich der Serie hinzugefügt wurde. Trotz aller Verbindungen zu den Vorgängern soll Xenoblade Chronicles 3 sowohl für Fans als auch Neulinge unterhaltsam sein. Xenoblade-Veteranen erkennen bei den Charakter-Designs vielleicht die Handschrift von Masatsugo Saito, der auch schon für Xenoblade Chronicles 2 die Charaktere entwarf.

„Koichi Mugitani erstellte einige der wichtigsten Bilder für das Spiel. Leider können wir sie Ihnen noch nicht zeigen. Wie Sie aber sehen können, arbeiten bei der Erstellung dieses Spiels wieder Menschen miteinander zusammen, die bereits in der Vergangenheit an Xenoblade Chronicles beteiligt waren“, so Takahashi.

Auch musikalisch wird es vertraute Klänge geben. „Die Musik wurde ebenfalls von Künstlern komponiert, die früher schon einmal an der Serie gearbeitet hatten. Für Xenoblade Chronicles wurde die Musik von Yasunori Mitsuda, Manami Kiyota, ACE (TOMOri Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu und Mariam Acounnasr komponiert.“

Die Integration der Flötenmusik war aber nicht ganz einfach. Aber wichtig, denn: „Die Flöte ist tatsächlich ein sehr wichtiges Element des Spiels. Eine Vielzahl anderer Elemente und Themen sind im Trailer verborgen. Die Details werden wir demnächst Stück für Stück offenbaren.“

Xenoblade Chronicles 3 zeigt eine gemeinsame Zukunft von Xenoblade Chronicles und dem zweiten Teil. Details zu der Story und den Charakteren hatten wir in diesem Beitrag bereits zusammengetragen.

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft