Pokémon Schwert & Schild: Spezial-Raids zum Pokémon Day 2022 angekündigt

Als Teil der „Road to Pokémon Day“ hat The Pokémon Company heute wie versprochen eine Neuigkeit zu Pokémon Schwert und Schild angekündigt. Morgen ist dann Pokémon Café Mix an der Reihe. Aber zurück zu Schwert und Schild.

TrainerInnen dürfen sich auf neue Spezial-Raids freuen, bei denen sie die Chance haben, auf Bisaflor, Glurak und Turtok zu treffen. Diese Pokémon können dynamaximieren. Diese Spezial-Raids werden bis zum 27. Februar 2022 verfügbar sein, also bis zum Pokémon Day. Dann feiern die Kanto-Spiele Geburtstag.

Der weitere Fahrplan der Ankündigungen:

Zum Pokémon Day 2022 hat man eine offizielle Website eingerichtet.

Pokémon Schwert & Schild rückte mit 23,90 Millionen Einheiten zum Jahreswechsel auf Platz 2 der internen Pokémon-Rankings. Schwert & Schild sind damit unstrittig sehr beliebt – nur die erste Generation verkaufte sich häufiger.

via Serebii, Bildmaterial: Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak