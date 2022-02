Pokémon-Legenden: Arceus knackt in Deutschland einen Verkaufsmeilenstein

Schon die Dezember-Verleihung der game Sales Awards war ziemlich Nintendo-lastig und im Januar geht es so weiter. Erst am 28. Januar ist Pokémon-Legenden: Arceus erschienen, das Spiel hatte somit denkbar wenig Zeit, hohe Zahlen zu sammeln.

Doch diese wenigen Tage haben gereicht, um in Deutschland über 200.000 Einheiten abzusetzen. Damit bekommt Pokémon-Legenden: Arceus schon jetzt den Platin-Award vom Branchenverband!

Mario Party Superstars – also der neuere Mario-Party-Teil für Nintendo Switch – konnte derweil im Januar die Marke von 500.000 insgesamt in Deutschland verkauften Einheiten knacken. Damit gibt es den seltenen Sonderpreis vom Branchenverband game.

Mario Party Superstars ist somit der erste Sonderpreis des Jahres. Im letzten Jahr schafften das in Deutschland nur der Landwirtschafts-Simulator 22, FIFA 22 und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Weitere Awards holten im Januar das „Game of the Year“-prämierte It Takes Two. Das Koop-Game kommt jetzt auf 200.000 Einheiten und bekommt den Platin-Award. Big Brain Academy: Kopf an Kopf heimst mit 100.000 Einheiten den Gold-Award ein.

Die Daten basieren auf Erhebungen des Marktforschers GfK. Im Gegensatz zu den wöchentlichen Verkaufscharts von GfK beinhalten die Erhebungen für den game Sales Award auch gemeldete Digitalverkäufe durch die Publisher.

via game, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak