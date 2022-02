Pokémon-Legenden Arceus: Holt euch jetzt eure Kabelorganizer als neue Gratis-Prämie ab

Nintendo hat den My-Nintendo-Store mit einer Prämie zu Pokémon-Legenden: Arceus bestückt. Eine Ehre, die fast jedem First-Party-Game zuteilwird. Tja, was macht man da am besten? Wieso nicht mal ein Kabelorganizer.

Gesagt, getan. Für 400 Platin-Punkte könnt ihr bei My Nintendo jetzt euren Kabelorganizer im Arceus-Design bestellen. Es sind zwei Kabelorganizer, einmal im Design der Galaktik-Expedition und einmal im Pokéball-Design. Ein weiteres Set bietet euch Designs mit Evoli und Pikachu.

Das Angebot gilt wie immer nur solange der Vorrat reicht. Und ihr müsst die Versandkosten in Höhe von 3,99 Euro selbst tragen. Nach wie vor ist dafür leider die Kreditkarte die einzige Zahlungsoption. Der Bestellvorgang ist wie immer ein wenig kompliziert, daher nachfolgend beschrieben.

Besucht die Belohnungsseite für die Kabelorganizer (2) und löst eure Platin-Punkte gegen einen Code ein. Anschließend besucht ihr die Produktseite der Kabelorganizer (2) und packt sie in den Warenkorb. Im Laufe des Bestellvorgangs wird der eingangs erwähnte Code fällig – sonst geht nichts.

So sehen sie aus:

Arceus ist weltweit ein großer Erfolg

Nach viel Begeisterung unter den Pokémon-Fans konnten Nintendo und The Pokémon Company in dieser Woche mitteilen, dass sich Pokémon-Legenden: Arceus weltweit über 6,5 Millionen Mal in der ersten Woche verkauft hat.

Pokémon-Legenden: Arceus ist seit dem 28. Januar 2022 weltweit für Nintendo Switch erhältlich. The Pokémon Company könnte damit vielleicht auch das Generationsproblem der Serie lösen. Ein paar Problemchen bringt so ein Spiel mit Open-World-Ansätzen natürlich auch mit: Seht hier einige der „lustigsten“ Bugs.

