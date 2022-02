Pokémon-Legenden Arceus: Die erste Verteilaktion steht an und das bringt sie den Trainern

Ersten Gerüchten zufolge ist bei Game Freak bereits ein DLC zu Pokémon-Legenden: Arceus in Arbeit. Der dürfte aller Voraussicht nach Geld kosten. Aber schon jetzt könnt ihr euch zahlreiche kostenlose DLC-Boni für euer Abenteuer in Hisui sichern. Eine Übersicht dazu findet ihr hier!

In Kürze steht auch die erste Verteilaktion zu Pokémon-Legenden: Arceus an. Bei diesen Aktionen können sich Fans auf oft unterschiedliche Weise Geheimcodes für ihre Spiele sichern, die ihnen dann verschiedene Inhalte bringen.

Die erste Verteilaktion zu Pokémon-Legenden: Arceus beginnt laut Serebii in Kürze in den USA und wird TrainerInnen ein Hisui-Fukano sowie 20 Federbälle bringen. Die Verteilaktion findet bei GameStop USA statt, beginnt am 25. Februar und soll bis zum 13. März 2022 laufen. Auf welche Weise die Codes verteilt werden, ist noch unklar.

Bisher gibt es lediglich Anzeichen für einen Start der Verteilaktion in den USA. Der Fakt, dass die Aktion über GameStop stattfindet und die Aktion sowie deren Inhalte keine regionalen Themen haben, macht aber Hoffnung, dass die Codes auch nach Europa schwappen.

Möglicherweise hier auch bei GameStop, wir werden euch auf dem Laufenden halten!

Arceus ist weltweit ein großer Erfolg

Nach viel Begeisterung unter den Pokémon-Fans konnten Nintendo und The Pokémon Company in dieser Woche mitteilen, dass sich Pokémon-Legenden: Arceus weltweit über 6,5 Millionen Mal in der ersten Woche verkauft hat.

Pokémon-Legenden: Arceus ist seit dem 28. Januar 2022 weltweit für Nintendo Switch erhältlich. The Pokémon Company könnte damit vielleicht auch das Generationsproblem der Serie lösen. Ein paar Problemchen bringt so ein Spiel mit Open-World-Ansätzen natürlich auch mit: Seht hier einige der „lustigsten“ Bugs.

Bildmaterial: Youtube (samdawolf) – Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak