Nintendo weiß nicht, wie man mit dem Metaverse und NFT „Freude bereiten“ soll

Nach der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen von Nintendo gab es heute wie üblich auch die Fragerunde mit Investoren. Dabei ging es sozusagen gezwungenermaßen auch um das Metaverse und NFT. Nintendo wurde gefragt, wie man zum Metaverse und NFT stehen würde.

Die Antwort war, dass (natürlich) auch Nintendo die Dinge beobachtet. „Wir haben Interesse an diesem Gebiet, wir spüren das Potenzial in diesem Bereich, aber wir fragen uns, wie wir Freude in diesem Bereich bereiten können, und das ist derzeit schwer auszumachen“, so die Antwort laut Analyst David Gibson (via VGC).

In einem weiteren Tweet konkretisierte Gibson, es sei bei der Antwort „vor allem um das Metaverse“ gegangen. Nintendo wird im Laufe der Woche ein Skript zu dieser Veranstaltung bereitstellen, dann werden wir den exakten Wortlaut kennen.

Dass sich Nintendo den Themen gegenüber Investoren nicht komplett verschließen kann, liegt auf der Hand. Was man letztlich daraus macht, das wird sich zeigen. Die Antwort ist jedenfalls hoffnungsvoll, anders als die Äußerungen manch anderer Publisher.

Das Großprojekt NFT hat einen (leider) schwierigen Start in der Videospielbranche. NFT-Elemente in STALKER 2 mussten ersatzlos gestrichen werden, Ubisoft Quartz brachte nur Negativpresse, aber kaum Erlöse, und Troy Baker musste entsetzt feststellen, dass seine Fans seinen NFT-Move gar nicht mögen. Auch Team17 musste einen Rückzieher machen.

Bildmaterial: Super Mario Odyssey, Nintendo