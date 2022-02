Inhalte der Limited Edition zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes vorgestellt

Im Anschluss an das Nintendo Direct kündigte Nintendo auch eine Limited Edition zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes an. Das geschah nicht nur für Europa, sondern auch in Japan und man verwendete dazu das gleiche Vorschaubild, denn die Editionen bieten die gleichen Inhalte.

In Japan heißt die Limited Edition „Treasure Box“, so wie viele Sammlerausgaben von Koei Tecmo. Auf dem japanischen Fire-Emblem-Warriors-Account stellte man nun die Inhalte der Treasure Box vor. Sie ist in Japan bei GameCity und im My-Nintendo-Store bereits vorbestellbar.

Ihr seht neben dem Spiel eine Vorschau auf drei der fünf Acrylfiguren sowie den Wandbehang mit der Karte von Fódlan. Außerdem gibt es eine Vorschau auf das Artbook und auf einige der Artcards.

Edelgard, Dimitri und Claude

Die bisher gezeigten Acrylfiguren und Artcards zeigen Edelgard, Dimitri und Claude. Keine Überraschung. Bei den anderen Motiven möchte man dem Spiel wohl noch nichts vorwegnehmen.

Aus der Produktbeschreibung entnehmen wir weiterhin, dass die Karte von Fódlan etwa 820×606 mm groß sein wird. Das Artbook hat das Format A4 und die Acrylfiguren sind zwischen 10 und 13 cm groß.

Während das Verpackungsdesign in Nordamerika und Europa sicherlich anders sein wird, sind es aller Voraussicht nach die gleichen Inhalte. Ihr könnt euch hier also einen Vorgeschmack auf die europäische Limited Edition holen.

Die japanische Treasure Box

Bildmaterial: Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Nintendo, Koei Tecmo, Omega Force