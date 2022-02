Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 erhält einen Gast-Boss via DLC

Inti Creates hat neue Inhalte für Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 angekündigt. Konkret plant man, am 10. März den DLC-Boss Jason Frudnick aus Blaster Master Zero III als DLC-Boss hinzuzufügen. Kostenpunkt: 6,99 Euro. In einem Trailer sehen wir Jason Frudnick in Aktion.

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 ist für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC-Steam erhältlich. Beim Spiel handelt es sich um ein direktes Sequel von Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX, folglich kehrt auch Copen als Hauptcharakter zurück. Die schnelle 2D-Action bleibt ebenfalls erhalten, Copen hat aber auch neue Tricks auf Lager.

Dazu gehört die Break-Shift-Form, welche auf Kraft ausgelegt ist. Als neue Waffe steht ein rotierendes Sägeblatt zur Verfügung. Man kann jedoch auch in die geschwindigkeitsbetonte Bullit-Shift-Form wechseln. Diese erlaubt es sogar zu fliegen. Erreicht man den Overdrive-Modus, hält die Bullit-Shift-Form länger an.

Es warten verschiedene Level, Gegner und mächtige Bosse. Bezwingt man einen Boss, kann man genretypisch dessen Fähigkeiten übernehmen. Helfend stehen Copen jederzeit Lola sowie Kohaku und neuerdings Null zur Seite.

