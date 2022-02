Grand Kingdom: Das Taktik-RPG verschwindet morgen aus den digitalen Stores

Mit Ablauf des heutigen Tages wird Spike Chunsoft das Taktik-RPG Grand Kingdom aus den Stores nehmen, es kann ab morgen nicht mehr gekauft werden. Anschließend werden auch die japanischen Server abgeschaltet.

Die Ankündigung gibt es nur für Japan, es ist allerdings nicht auszuschließen, dass sie auch in den westlichen Stores vollzogen wird. Allerdings nicht zwingend, denn im Westen ist NIS America der Publisher. Hierzulande hatte man die Server schon vor einiger Zeit abgeschaltet, die Online-Elemente sind schon eine Weile nicht mehr zugänglich.

Grand Kingdom ist ein taktisches RPG, in dem du in den Kampf um die Zukunft des Landes Resonail eingreifst! Rekrutiere Einheiten aus 17 unterschiedlichen Klassen, wähle deine Kampfformationen und führe deine Truppen zum Sieg! In der spannenden Einzelspieler-Kampagne bist du einer dunklen Verschwörung auf der Spur!