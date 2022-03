Digimon Survive hat überlebt: Seht neue Spielszenen und erfahrt mehr zur Verzögerung

Bei der nächtlichen Digimon Con meldete sich wie erhofft endlich Digimon Survive zurück. Nach zahlreichen Verschiebungen, aber zuletzt auch Alterseinstufungen dürfen sich Digimon-Fans heute auf ein großes Wiedersehen freuen.

Producer Kazumasa Habu erklärte, dass die Verschiebungen ein Ergebnis des Wechsels des Entwicklerstudios waren. Statt Witchcraft steht an dieser Stelle nun Hyde (Rune Factory 5, Olympia Soirée, Root Letter) in den Büchern. Hyde hat diese Spiele aber nicht federführend, sondern unterstützend entwickelt.

„Der Wechsel der Teams hat zu einer Menge Nacharbeit am Spiel geführt, was zu Verzögerungen führte. Das hat zu einer großen Unsicherheit geführt, die uns daran gehindert hat, regelmäßige Updates zu veröffentlichen. Dank der Bemühungen des neuen Entwicklerteams sind wir jetzt aber wieder auf dem richtigen Weg und kommen der Fertigstellung des Spiels immer näher“, so Kazumasa Habu.

Immer noch das Spiel von 2018

Auf einen Veröffentlichungstermin braucht ihr heute aber nicht zu hoffen. Laut Habu würde es noch ein wenig dauern, man würde die Dinge intern gerade sortieren. Während des Livestreams verriet Producer Habu zahlreiche neue Details zum Gameplay und zur Story. Gematsu hat ein englisches Transkript des Interviews für euch.

Nicht geändert hat sich die erfrischende, neue Gameplay-Mischung aus taktischen Kämpfen und Erzählung im Visual-Novel-Stil. Im Grundsatz ist es also immer noch das Spiel, welches uns 2018 erstmals vorgestellt wurde. Bei den Plattformen sind zur Switch und PS4 auch Xbox und PCs gekommen.

„Das Spiel besteht aus Textabenteuern und taktischen Kämpfen, und die Geschichte ist in Kapitel unterteilt. Was das Verhältnis des Spiels anbelangt, so ist das Verhältnis von Textabenteuer und Taktikkampf etwa 7:3, und das Spiel ist hauptsächlich ein Textabenteuer“, erklärt Habu.

Es gäbe 12 Kapitel und ab Kapitel 8 verzweige sich die Geschichte in drei Routen: Moral, Harmonie und Wut. „Wenn Sie eines der drei Enden von „Moral“, „Harmonie“ und „Wut“ erreichen, wird die geheime Route freigeschaltet“, erklärt Habu.

In diesem Jahr soll Digimon Survive erscheinen. Seht nachfolgend zunächst eine Aufzeichnung des Streams und den neuen Trailer dort ab Minute 0:59 (das Video beginnt dort) und neues Gameplay nach einem weiteren Trailer ab 5:25 Minuten. Wir werden den Beitrag aktualisieren, wenn ein Trailer von Bandai Namco vorliegt.

Der Mitschnitt:

