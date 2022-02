Digimon Story: Neues Spiel befindet sich weiter in Entwicklung, dreht sich um Olympos XII

Neben Digimon Survive feierte auch ein Spiel bei der Digi Con eine Rückkehr, an das sich wohl die wenigsten erinnern. Dazu gab es nämlich noch weniger Details als zu Digimon Survive. 2017 kündigte man an, dass auch ein neues Digimon-Story-Spiel in Entwicklung sei. 2018 erneuerte man diese Bekundungen, danach hörte man nichts mehr.

Producer Kazumasu Habu verriet heute Nacht bei der Digi Con, dass sich dieses neue Spiel weiterhin in Entwicklung befindet und dass es in der Digital World spielt, die sich um Olympos XII dreht. Mehr verriet Habu nicht, auch einen Termin gibt es natürlich noch nicht.

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon Story: Cyber Sleuth, Bandai Namco