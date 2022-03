Beyblade: Realverfilmung unter Produzent Jerry Bruckheimer geplant

Paramount Pictures arbeitet gerade an einer Beyblade-Realverfilmung. Produzent wird niemand Geringeres als Jerry Bruckheimer, der den meisten wahrscheinlich durch die Reihe „Fluch der Karibik“ ein Begriff sein dürfte. Aber auch Filme wie Top Gun, Armageddon oder The Rock finden sich in seiner Filmografie.

Als Schreiber sind Neil Widener und Gavin James an Bord, die zuletzt für die dritte Fortsetzung der „Die Unfassbaren“-Filme verpflichtet wurden. Zur Handlung und zum Erscheinungstermin ist noch nichts bekannt.

Beyblade erschien das erste Mal 1999. Verantwortlich für die Entwicklung der kleinen Kreisel waren Hasbro und Takara. Auf die Spielzeuge folgten eine Reihe von Manga- und Anime-Adaptionen. Die Mangas erschienen bis 2012, der aktuellste Anime ist Beyblade Burst QuadDrive und läuft seit April 2021.

Natürlich bekam das Franchise auch zahlreiche Videospielableger, deren erster bereits auf Game Boy Color erschien. Den aktuellsten Eintrag findet man auf Nintendos Switch: Beyblade Burst: Battle Zero.

Gab oder gibt es noch Beyblader unter euch?

via Siliconera, Deadline, Bildmaterial: Beyblade Anime, Takara Tomy