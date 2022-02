Atlus kündigt Soul Hackers 2 für eine weltweite Veröffentlichung im August an

Atlus hat im Ergebnis der Teaser und Livestreams der letzten Woche heute Soul Hackers 2 angekündigt. Das „Devil Summoners“ streicht man wohl aus dem Titel des Spiels. Die Veröffentlichung erfolgt am 26. August 2022 für PlayStation, Xbox und PC-Steam weltweit. Nintendo Switch geht leer aus.

Eiji Ishida und Mitsuru Hirata zeichnen als Producer und Director von Soul Hackers 2 verantwortlich, die Musik stammt von MONACA, die Charakterdesigns von Shirow Miwa und Shinjiro Takata betreut das Projekt als Production Manager.

In einem Krieg zwischen Dämonenbeschwörern liegt es in den Händen von Ringo und ihrem Team, das Schicksal zu entschlüsseln und die Welt vor der Apokalypse zu retten. In dieser brandneuen Story entscheiden die Hacking-Skills, ob die Zerstörung der Welt verhindert werden kann.