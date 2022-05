3DS und Wii U: Die Top 20 Download-Charts nach Bekanntgabe der eShop-Schließung

Vor genau einer Woche hat Nintendo bekannt gegeben, dass man die eShops auf Nintendo 3DS und Nintendo Wii U schließen wird. Es gab heftigen Gegenwind aus der Community, aber dass Nintendo so einlenkt wie einst Sony, das ist wohl nicht zu erwarten.

Und so kommt es, dass Tausende Fans jetzt die eShops stürmen und ihre Lieblinge sichern wollen. Das bildet sich nach einer Woche natürlich in den aktuellen Charts ab, die wir nachfolgend für euch ausgelesen haben.

Die Charts bieten einige interessante Rückschlüsse. Zum einen dienen sie als erneuter Beweis, dass die Virtual Consoles der beiden Plattformen kleine Goldgruben sind. Auf dem Nintendo 3DS sehen wir außerdem ganz deutlich, dass er die modernste Plattform ist, auf der man eine ganze Reihe Pokémon-Spiele spielen kann.

Die erste Generation beispielsweise ist nach Schließung des eShop nur noch auf dem Game Boy erhältlich. Dazu braucht ihr nicht nur die Hardware, sondern auch eines der teuren Module. Des Weiteren kommen Zelda: Oracle of Ages und Oracle of Seasons auf 3DS sehr gut an.

Die erste dedizierte 3DS-Software findet sich erst auf Rang 10, mit Pokémon Traumradar. Der erste Vollpreis-3DS-Titel ist auf Rang 13 erst Animal Crossing: New Leaf. Das zeigt, dass der 3DS-eShop viel mehr war als ein digitaler Store für 3DS-Games.

Auf Wii U sieht es ganz ähnlich aus. Auch hier zeigt sich, wie wertvoll die Virtual Console ist. Spiele wie Minish Cap, Metroid Fusion und Metroid Zero Mission könnt ihr günstig auf Wii U spielen. Das nahmen viele noch einmal wahr. Auf Wii U sind die Zelda-Spiele vieler Generationen omnipräsent.

Neben Minish Cap sind das auch Ocarina of Time und Majora’s Mask. Das ist interessant, weil sie auch auf Nintendo Switch bereits zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für Super Mario 64 und A Link to the Past, allerdings nicht für Wind Waker HD, das sich auch einen Platz in den Charts sicherte. Das GameCube-Original ist teuer.

Hingegen sucht man einige Spiele wie Affordable Space Adventures oder Pullblox World, die nach der Schließung überhaupt nicht mehr verfügbar sein werden, nicht in den Charts. Auch Xenoblade Chronicles X fehlt – aber hier hofft die Fangemeinde ja nach wie vor auf eine Switch-HD-Version. Wir werden sehen. Nun überlassen wir euch die aktuellen Top 20 der Konsolen zum Studium.

Die Nintendo 3DS Charts:

Pokémon – Kristall-Edition Pokémon – Gelbe Edition Zelda: Oracle of Seasons Zelda: Oracle of Ages Pokémon – Goldene Edition Pokémon – Silberne Edition Pokémon – Rote Edition Super Mario Land 2 Pokémon – Blaue Edition Pokémon Traumradar Super Mario Bros. 3 Pokémon-Sammelkartenspiel Animal Crossing: New Leaf Super Mario Land Wario Land: Super Mario Land 3 Zelda: Link’s Awakening DX Minecraft: 3DS Edition Zelda: Ocarina of Time 3D Kirby Blowout Blast Pokémon – Omega Rubin

Die Nintendo Wii U Charts:

Zelda: The Minish Cap Metroid Fusion Metroid Zero Mission Zelda: Majora’s Mask Metroid Prime Trilogy Zelda: Phantom Hourglass Super Mario Advance 4 Mario Party 10 Zelda: Spirit Tracks Zelda: Ocarina of Time Super Mario 3D World Zelda: Wind Waker HD Paper Mario Donkey Kong 64 Mario Party 2 Mario Kart DS Super Mario World Zelda: A Link to the Past Dr. Kawashima’s Gehirnjogging Super Mario 64

