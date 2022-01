Verkaufszahlen in Deutschland: Metroid Dread, Pokémon und Resident Evil knacken Meilensteine

Im Oktober gehen japanische Spiele bei den Game Sales Awards leer aus. Der Branchenverband zeichnete FIFA 22 mit einem Sonderpreis für 500.000 in Deutschland verkaufte Einheiten sowie Far Cry 6 mit einem Platin-Award für 200.000 verkaufte Spiele aus.

Das hieß im Umkehrschluss leider auch: Metroid Dread verpasste die 100.000 in Deutschland im Oktober ebenso wie Mario Party Superstars oder Guardians of the Galaxy, die allerdings erst zum Monatsende erschienen sind.

Die gute Nachricht: Metroid Dread erreichte den Meilenstein nun endlich. Auch Mario Party Superstars und Guardians of the Galaxy knackten inzwischen Meilensteine und erhielten Awards.

Mario Party Superstars schaffte es bereits im November, den Platin-Award für 200.000 Einheiten nach Hause zu holen. Über Weihnachten dürfte nochmal einiges dazugekommen sein, aber für den Sonderaward (500.000 Einheiten) reicht es nicht.

Ebenfalls schon im November bekam Pokémon Strahlender Diamant den Platin-Award für 200.000 Einheiten. Pokémon Leuchtende Perle schaffte das kumuliert übrigens erst im Dezember. Diamant ist damit erwiesenermaßen beliebter als Perle hierzulande.

Resident Evil Village knackte im November ebenfalls die 200.000 Einheiten (100.000 waren es im Juni) und freut sich über einen Platin-Award. Das Weihnachtsgeschäft tat dem Gruselabenteuer gut. Gleiches gilt für Metroid Dread und Guardians of the Galaxy. Beide Spiele holten im Dezember den Gold-Award und dürfen auf 100.000 verkaufte Einheiten in Deutschland zurückblicken.

In einer eigenen Liga spielt Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Über Weihnachten durfte das Spiel, das in seiner Originalform bereits für Wii U erschienen war, 500.000 verkaufte Exemplare feiern. Dafür gibt es den Sonderpreis. Das schafften im gesamten Kalenderjahr nur zwei weitere Games: Landwirtschafts-Simulator 22 und FIFA 22.

Die Daten basieren auf Erhebungen des Marktforschers GfK. Im Gegensatz zu den wöchentlichen Verkaufscharts von GfK beinhalten die Erhebungen für den game Sales Award auch gemeldete Digitalverkäufe durch die Publisher.

