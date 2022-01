The Legend of Heroes: Trails from Zero erhält Sonderedition in Europa

NIS America hat eine Limited und Deluxe Edition zu The Legend of Heroes: Trails from Zero angekündigt. Heute ab 13 Uhr könnt ihr im NISA Europe Online Store für PlayStation 4 und Nintendo Switch vorbestellen.

In der Limited Edition gibt es neben dem Spiel ein Artbook, einen Soundtrack mit zehn Liedern, ein Stoffposter, einen Acryl-Aufsteller sowie ein Steelbook. Das alles kommt in einer speziellen Box daher. Diese Version gibt es exklusiv im NISA-Store.

Zusätzlich gibt es die „normale“ physische Veröffentlichung, die Deluxe Edition. Hier gibt es zusätzlich zum Spiel einen digitalen Soundtrack und ein Mini-Artbook. Ebenfalls in den Vorverkauf gehen heute ein Lloyd-Bannings-Plüschi sowie ein Puzzle.

Als Lloyd Bannings der Spezialeinheit von Crossbell zugewiesen wird, müssen er und seine neuen Teamkollegen sich im Kampf gegen die Ungerechtigkeit in einer von Korruption geprägten Stadt beweisen.

The Legend of Heroes: Trails from Zero erscheint hierzulande im Herbst 2022. Die Veröffentlichung ist für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs (Steam, GOG, Epic Games Store) geplant. Es gibt englische Texte und japanische Sprachausgabe.

Die beiden Titel der Crossbell-Duologie, Trails from Zero und Trails to Azure, werden in Zusammenarbeit mit der Geofront-Gruppe lokalisiert. Geofront ist eine Gruppe freiwilliger ÜbersetzungskünstlerInnen und für viele Fans ist es ein tolles Zeichen, dass NIS America für die Lokalisierung mit dieser Gruppe zusammenarbeitet.

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails from Zero, NIS America, Falcom