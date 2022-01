The Cruel King and the Great Hero präsentiert den Song „Txilrcka“ in einem Musik-Video

NIS America stellt heute die Musik aus The Cruel King and the Great Hero in den Mittelpunkt. Dabei hört ihr den Song „Txilrcka“ in einem Musik-Video, welches auch Szenen aus dem Spiel zeigt. Falls euch die Klänge bekannt vorkommen: Die Sängerin Akiko Shikata hat beispielsweise bei Ar Tonelico mitgewirkt und ihr Stil ist gut erkennbar.

in Europa erscheint The Cruel King and the Great Hero am 4. März 2022 für PlayStation 4 und Nintendo Switch. In Japan erschien das Spiel als Warui Ousama to Rippa-na Yuusha bereits am 24. Juni 2021.

Das ist die Geschichte, wie du mich eines Tags besiegen wirst

Die Hauptrolle spielt Yuu, die Tochter eines verstorbenen Helden. Dieser besiegte einst einen Drachen, indem er sein Horn abschlug und damit seine Macht brach. Damit war die Herrschaft des Drachenkönigs beendet, er lebte jedoch weiter und freundete sich gar mit dem Helden an. Als der Held verwundet wurde und im Sterben lag, bat er den Drachen darum, auf seine kleine Tochter aufzupassen.

Der Drache sah in dieser Aufgabe einen neuen Lebenssinn. Yuu wuchs also beim Drachen auf und wollte schon bald selbst eine Heldin wie ihr Vater werden. Die Heldengeschichten erzählt ihr dabei der Drache jeden Abend. Allerdings verschwieg ihr der Drache, dass er einst das Übel war, welches ihr Vater besiegte. „Das ist die Geschichte, wie du mich eines Tags besiegen wirst…“

Wer The Liar Princess and the Blind Prince kennt, wird unschwer erkennen können, dass auch hinter diesem Titel Sayaka Oda steckt. Erneut besticht Odas Werk durch den bilderbuchhaften Grafikstil.

Die bereits vorgestellte Storybook Edition zum Spiel könnt ihr euch ab sofort bei Amazon vorbestellen*. Diese findet ihr auch im NISA Europe Online Store (PS4, Switch).

Diese Storybook Edition enthält das Spiel, das gebundene Artbook „Adventures of the Great Hero“, den digitalen Soundtrack „Scores of Bravery“ und ein 15 cm großes „Great Hero“-Plüsch in einer schicken Sammlerbox. Im Treasure Trove Bundle (PS4, Switch) gibt es zusätzlich noch ein Puzzle und einen „Dragon King“-Plüschi.

Txilrcka aus The Cruel King and the Great Hero

