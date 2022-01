Steam-Awards: Cyberpunk 2077 holt renommierte Auszeichnung gegen starke Konkurrenz

Bei Steam wurden die Steam-Awards vergeben. Dabei gibt es natürlich hier und da Dopplungen mit The Game Awards, denn sehr gute Spiele sind eben sehr gute Spiele.

„Game of the Year“ bei Steam ist beispielsweise Resident Evil Village, das auch bei The Game Awards für diese Kategorie nominiert war, aber hier gegen It Takes Two das Nachsehen hatte. It Takes Two räumt auch bei Steam den Koop-Award („Besser mit Freunden“) ab.

In einer Kategorie sind sich die Steam-Awards und The Game Awards aber nicht einig und es betrifft einen der meistdiskutierten Titel des Jahres 2021. Cyberpunk 2077 gewinnt nach Steam-Meinung den Award für das „herausragende Spiel mit tiefgründiger Story“.

In der Vergleichskategorie bei The Game Awards („Narrative“) war Cyberpunk 2077 nicht einmal nominiert. Gewinner war hier Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass die Empfindungen und Wahrnehmungen von PC-SpielerInnen in Sachen Cyberpunk 2077 wohl andere sind als jene von KonsolenspielerInnen. Die Steam-Awards wurden von den Steam-NutzerInnen gewählt.

Cyberpunk 2077 setzte sich gegen Mitnominierte wie Life is Strange: True Colors, Resident Evil Village und Days Gone durch. Auch Mass Effect: Legendary Edition war hier nominiert. Eine vertretbare Entscheidung?

Alle Preisträger der Steam-Awards findet ihr hier.

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED