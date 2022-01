Sonic Frontiers erscheint vollständig lokalisiert auf Deutsch

Bei The Game Awards 2021 lernten wir wie erwartet Sonic Frontiers kennen. Gameplay-Material gibt es zwar auch heute noch nicht, dafür verkündete Sega auf Twitter, dass wir uns auf eine komplett deutschsprachige Veröffentlichung freuen dürfen. Das heißt, dass es nicht nur deutsche Untertitel, sondern auch deutsche Stimmen geben wird. Zu den Sprecherinnen und Sprechern gibt es hingegen noch keine Informationen.

Erreiche in diesem neuartigen Erlebnis völlig neue Höhen und genieße auf Hochgeschwindigkeit die Freiheit der offenen Zonen. Düse durch die Starfall Islands und stelle dich dabei mächtigen Gegnern vor der atemberaubenden Kulisse tiefer Wälder, sprudelnder Wasserfälle, brutzelnder Wüsten und mehr!

„Sonic Frontiers ist ein großer Schritt nach vorne für das Franchise und bietet ein weiterentwickeltes Spielerlebnis, das sowohl von langjährigen Sonic-Fans als auch von Action-Adventure-Enthusiasten genossen werden kann“, so Takashi Iizuka, Creative Officer des Sonic-Team-USA.

„Dank den Bemühungen der talentierten Entwickler von Japans Sonic-Team haben wir ein völlig neues Sonic-the-Hedgehog-Spielerlebnis erschaffen, in dem die Spieler üppige und weitläufige Landschaften in Sonics typischer Geschwindigkeit und mit den entsprechenden Fähigkeiten erkunden können. In Sonic Frontiers lauern an jeder Ecke viele Twists – wir freuen uns daher darauf, in den kommenden Monaten weitere Informationen über das Spiel zu enthüllen.“

Sonic Frontiers soll Ende 2022 für alle aktuellen Plattformen erscheinen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs.

Bildmaterial: Sonic Frontiers, Sega