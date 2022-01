Sega gründet neues Sega Sapporo Studio für Design, Entwicklung und Debugging

Sega hat in Sapporo, Japan, ein neues Studio für Entwicklung und Debugging eröffnet. Das neue Sega Sapporo Studio wurde demnach schon am 1. Dezember 2021 gegründet. Es ist der zweite Sega-Standort in Japan.

Die Führung des neuen Studios übernimmt Takaya Segawa, der zuvor an Phantasy Star Online 2, der Saka-Tsuku-Serie und der Yakyuu-Tsuku-Serie gearbeitet hat. Schon seit 1992 ist er bei Sega.

Der Videospielmarkt und die Nachfrage nach Videospielen würde weltweit wachsen und dieses zweite Studio sei eine Antwort darauf. Das Design, die Programmierung und das Debugging von Sega-Spielen stehen in Sapporo auf dem Plan.

Sapporo ist die Hauptstadt der Präfektur Hokkaido und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Einige Bildungseinrichtungen im Umfeld sollen laut Sega eine gute Perspektive bieten, um Entwicklertalente zu rekrutieren.

Sapporo soll aber auch als Standort für bisherige Sega-MitarbeiterInnen dienen, die zurück in die Präfektur möchten, in der sie geboren wurden. Sowohl Sega als auch Mutterfirma Sega Sammy sind in Tokyo beheimatet, ebenso wie andere Firmen der Gruppe wie Atlus, Sega Toys und Sega XD.

Sega hat eine neue Website für das Sapporo Studio eingerichtet.

via Automaton, Bildmaterial: Sega