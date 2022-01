Pocky & Rocky: Shoot‘-em-up-Serie wird im April mit Reshinred fortgesetzt

Pocky & Rocky Reshinred wird am 21. April in Japan für PS4 und Nintendo Switch erscheinen, wie Publisher Natsume Atari in der neusten Ausgabe der Famitsu bekannt gibt. Eine Veröffentlichung im Westen ist für Frühjahr 2022 geplant und rückt damit ebenfalls näher.

Der Nachfolger des ursprünglich 1992 für den SNES veröffentlichten Spiels trug ursprünglich den Titel Pocky & Rocky 2021 und wurde zu Pocky & Rocky Reshrined umbenannt. Trotz des Namens, der nach der Änderung erst recht an ein Remake denken lässt, handelt es sich aber um ein komplett neues Spiel.

Den 16-bit-Flair behält auch das Sequel bei. Entwickelt wird das Sequel übrigens von Tengo Project, einem Entwicklerteam innerhalb von Natsume Atari, das aus Mitarbeitern des Originals besteht. Darunter auch Toshiyasu Miyabe. Tengo Project arbeitete zuletzt auch an The Ninja Saviors: Return of the Warriors und Wild Guns Reloaded.

Ein älterer Trailer zu Pocky & Rocky Reshinred

via Gematsu, Bildmaterial: Pocky & Rocky Reshrined, Taito, Natsume, Natsume Atari, Tengo Project