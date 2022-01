PlayStation-Jahresrückblick: Mit einem Klick holt ihr euch eure Statistiken für 2021

Ab sofort und bis zum 20. Februar können sich PlayStation-Fans auf einer eigens eingerichteten Website ihren persönlichen PlayStation-Jahresrückblick generieren.

Ihr erfahrt auf dieser Seite, wie viele Stunden ihr im letzten Jahr PlayStation gespielt habt, welche Spiele ihr gespielt habt und welche Trophäen ihr erspielt habt.

Außerdem könnt ihr euch die Statistiken ansehen, die PlayStation-Spieler aus aller Welt im Jahr 2021 gemeinsam erreicht haben, darunter die beliebteste Waffe in Returnal, die Gesamtzahl der Autowracks in Destruction AllStars und der Prozentsatz der Spieler, die Kit in Ratchet & Clank: Rift Apart getroffen haben.