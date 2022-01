Neue „3 für 2“-Aktion mit Spielen für Nintendo Switch lässt euch kräftig sparen

Heute haben Media Markt und Saturn eine neue „3 für 2“-Aktion gestartet. Endlich, so werden es die Nintendo-Fans sagen, kommen mal wieder die Switch-Spiele zum Einsatz.

Für welche Spiele habt ihr euch entschieden?

Teil der Aktion sind fast alle First-Party-Games von Rang und Namen. Bei diesen preisstabilen Titeln kann man bekanntlich am besten sparen. Auch Pokémon Strahlender Diamant oder Mario Party Superstars sind dabei. Media Markt und Saturn haben dabei nicht einmal die Preise angeboten: Die Spiele kosten 47,99 Euro.

Bei First-Party-Games spart ihr am meisten

Sparen könnt ihr aber auch mit First-Party-Games wie Zelda: Skyward Sword HD, Luigi’s Mansion 3, Animal Crossing: New Horizons oder Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Eine Handvoll Third-Party-Games gesellen sich auch in die Runde. Die Handelsversion von Cadence of Hyrule, No More Heroes III oder Snack World Gold könnten für euch interessant sein.

Wie immer bei derartigen Aktionen legt ihr die drei Artikel eurer Wahl in den Warenkorb. Der Wert des günstigsten Produkts wird euch dann im Warenkorb abgezogen. Klug ist es also, drei möglichst gleich teure Artikel zu wählen.

Die Aktion ist gültig bis zum 23. Januar 2022 um 23:59 Uhr. Ihr solltet euch nicht zu viel Zeit lassen, die beliebtesten Artikel sind oft schnell vergriffen. Eine Rückgabe ist nur möglich, wenn alle drei Titel gemeinsam zurückgegeben werden.

Bildmaterial: Media Markt