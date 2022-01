Netflix zeigt ersten Trailer zu The Cuphead Show und verkündet Starttermin

Netflix hat den ersten Trailer zu The Cuphead Show veröffentlicht. Die Serie basiert auf dem beliebten Videospiel und setzt damit natürlich ebenso auf den Fleischer-Cartoon-Stil der 30er-Jahre.

The Cuphead Show folgt ähnlich wie in der Vorlage den kuriosen Abenteuern von Cuphead und seinem Bruder, soll dabei aber nicht die Geschichte des Spiels nacherzählen. Am 18. Februar 2022 geht es los.

Cuphead erschien 2017 zunächst für PCs und Xbox, bevor es 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlicht wurde und bereits die 5-Millionen-Marke knackte. Im Juli 2020 erfolgte schließlich noch die Veröffentlichung für PS4. In diesem Jahr wird ein letzter köstlicher DLC zu Cuphead erscheinen.

Bildmaterial: The Cuphead Show, Netflix