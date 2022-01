Ghost of Tsushima: Die neue IP durchbricht einen weiteren Verkaufsmeilenstein

Sony und Sucker Punch haben heute verkündet, dass sich Ghost of Tsushima inzwischen weltweit mehr als acht Millionen Mal verkauft hat. Grund genug für ein Party-Gif! Dass eine exklusive neue IP gleich so einschlägt, darf ruhig zu einem kleinen Tänzchen animieren.

Letztmals gab es im März 2021 konkrete Verkaufszahlen. Damals vermeldetet man 6,5 Millionen Einheiten. Bereits zuvor sprach man stolz von der am schnellsten verkauften neuen IP der Sony Worldwide Studios für PlayStation 4, also vor allem noch schneller als Horizon Zero Dawn.

Inzwischen hat sich natürlich nochmals einiges getan mit der Veröffentlichung des Director’s Cut. Damit unternahm man im vergangenen August auch den Sprung auf PlayStation 5. Das Ergebnis konnte uns überzeugen. Die Iki-Erweiterung liefert im Grunde einfach nochmals mehr vom bekannten Stoff, also Samurai-Action im alten Japan.

Wie es spielerisch mit Jin Sakai weitergeht, ist derzeit noch offen. Klar ist hingegen, dass der Stoff auch auf die Kinoleinwand kommt.

