Final Fantasy VII Remake Intergrade für PS5 bekommt ihr heute so günstig wie nie

GameStop und Amazon unterbieten heute im Gleichschritt den bisherigen Bestpreis zu Final Fantasy VII Remake Intergrade für PlayStation 5. Bei beiden Händlern bekommt ihr die Handelsversion heute für 34,99 Euro.

Final Fantasy VII Remake Intergrade beinhaltet das Spiel, das kostenlose Next-Gen-Upgrade und natürlich die Episode FF7 INTERmission – die neuen PS5-exklusiven Inhalte mit und rund um Yuffie.

Seit Ende Dezember können PlayStation-Plus-NutzerInnen, welche Final Fantasy VII Remake über den Abo-Service bezogen haben, ihr Spiel ebenfalls gratis auf die PS5-Version upgraden. Hier sind die Yuffie-Inhalte natürlich nicht mit dabei.

Episode FF7 INTERmission kostet einzeln 19,99 Euro im PlayStation Store. Wenn ihr die PS4-Version kauft, eine PS5 besitzt und das kostenlose Next-Gen-Upgrade herunterladet, könnt ihr euch auch den Yuffie-DLC kaufen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO