Final Fantasy VII Remake: Ifrit könnt ihr euch bald als Messing-Figur ins Regal stellen

Eine Messing-Figur von Ifrit, sowas hat ein Fan mit Fähigkeiten bestimmt mal aus Spaß gemacht. Vielleicht verkauft solche Figuren auch jemand bei Etsy? Nein, der Messing-Ifrit ist ganz offiziell und jetzt schon im japanischen Square Enix e-Store vorbestellbar.

Für 13.200 Yen (etwa 101 Euro) könnt ihr zugreifen und bekommt dann eine 60 mm große Figur. Ausgeliefert wird am 14. Mai 2022. Jede Messing-Figur hat eine Seriennummer – immerhin.

Die Messing-Figur ist nach dem Ifrit-Vorbild aus Final Fantasy VII Remake modelliert. Und dafür, dass sie so klein ist, zeigt sie durchaus viele Details. Messing-Figuren dürften wohl selbst für Figuren-Fans eher ungewöhnlich sein.

Ebenso monströs wie Ifrit ist der neue Final Fantasy VII Remake Material Ultimania*. Nach einer kleinen Verschiebung ist das Buch erstmals lokalisiert hierzulande erhältlich. Und es ist nicht halb so teuer wie Messing-Ifrit.

Wann erfahren wir etwas zu Episode 2?

Wie es mit Final Fantasy VII Remake weitergeht, ist bis dato unklar. Square Enix hat die „zweite Episode“ nach wie vor nicht angekündigt. Dafür hatte man kürzlich die PC-Version im Epic Games Store veröffentlicht, bei der die Modding-Community schon interessante Ergebnisse erzielten konnte.

Im Mai 2021 sagte Tetsuya Nomura, die Arbeiten an der nächsten Episode kämen gut voran. Im Sommer sprachen die Entwickler um Motomu Toriyama und Naoki Hamaguchi mit IGN und verrieten, dass die Fortsetzung auch spielerische Änderungen mit sich bringen wird.

Zum Jahreswechsel hatte Final-Fantasy-Producer Yoshinori Kitase verkündet: „Ich hoffe, 2022 zu einem Jahr voller Überraschungen und Spaß zu machen, also freut euch bitte auf das, was Final Fantasy auch dieses Jahr auf Lager hat.“

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO