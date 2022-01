Final Fantasy: Die süßen Music-Boxes erscheinen auch bei uns in Europa

Vielleicht kennt ihr die putzigen Music Boxes zu NieR: Automata oder Final Fantasy VII Remake. Solche süßen Apparaturen wird Square Enix auch für die Pixel Remaster veröffentlichen. So langsam kommen Sammler der Boxen also in Schwierigkeiten, es wird preisintensiv.

Nachdem sie bereits im japanischen und amerikanischen Square Enix Store zur Vorbestellung eingestellt wurden, könnt ihr jetzt auch im europäischen Square Enix Store zugreifen. Jeweils 16,99 Euro kosten die kleinen Music Boxen.

Auch bei Play-Asia könnt ihr bereits vorbestellen*. Dort kosten die Music Boxes jeweils 16,62 Euro. Zuzüglich Steuern und Versandkosten am Ende wohl nicht viel teurer als im Square Enix Store.

Jeweils eine Box gibt es für jeden Hauptteil der Serie in unterschiedlichen Farben und abgespielt werden ikonische Songs der Reihe und der Spiele. Hier ist die Aufstellung:

Final Fantasy “Opening Theme” – Blue

Final Fantasy II “Main Theme” – Red

Final Fantasy III “The Crystal Tower” – White

Final Fantasy IV “Theme of Love” – Brown

Final Fantasy V “Home, Sweet Home” – Green

Final Fantasy VI “Searching for Friends” – Orange

Kürzlich hatte Square Enix bekannt gegeben, dass mit Final Fantasy VI das letzte Pixel Remaster im Februar 2022 für Mobilgeräte und PC-Steam erscheinen wird. Die ikonische Szene, die ihr nachfolgend auf der Music Box zu Final Fantasy (1) seht, wurde übrigens in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin nachgebildet.

Bildmaterial: Square Enix