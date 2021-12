Yoko Taro: „Die NieR-Serie ist beendet“ – außer, es gibt einen ganzen Haufen Geld

Square Enix hat bei Twitter eine Video-Botschaft von Yoko Taro, Yosuke Saito und Keiichi Okabe veröffentlicht. Im Video wünschen euch die drei NieR-Macher eine schöne Urlaubszeit und erinnern an zahlreiche NieR-Errungenschaften der letzten Zeit. Beispielsweise, dass NieR Replicant die Million geknackt hat.

Außerdem gibt es einfach ganz viel typischen Yoko Taro. An einer Stelle im Video fragt Saito die beiden anderen, was man in Zukunft so macht, insbesondere in Bezug auf die NieR-Serie. Yoko Taro antwortet nicht. „Es ist also in Ordnung, es hier zu verraten?“, fragt Okabe dann.

„Ja, das stimmt“, sagt Taro dann. „Wir kündigen es jetzt hier an, Leute. Die NieR-Serie ist nun beendet! Aber man weiß ja nie. Ich könnte vielleicht noch mehr machen, wenn ich einen großen Haufen Geld bekommt“, scherzt Yoko Taro.

„Eine riesige Summe Geld also. Ich gehe und kläre das“, kündigt Saito an. Unmöglich scheint das nicht, auch wenn in diesem Video natürlich nichts ernstzunehmen ist. NieR ist über den Status als Geheimtipp längst hinausgewachsen.

Schaut euch die Video-Botschaft bei Twitter an.

Bildmaterial: NieR Replicant ver. 1.22474487139…, Square Enix, Toylogic