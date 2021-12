The King of Fighters XV: Ein neuer Trailer stimmt auf die Open Beta ein

SNK macht kurz vor dem Beta-Wochenende nochmals Stimmung für The King of Fighters XV. Die zweite Open Beta für die PlayStation-Konsolen startet am 18. Dezember um 4:00 Uhr. Ein neues Video heizt nun mit den Spezialangriffen der Charaktere schon mal vor. Zu den acht spielbaren Beta-Kämpfern gehört unter anderem der Neuling Krohnen.

The King of Fighters XV soll am 17. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) erscheinen. Die Omega Edition erscheint nur für Konsolen*. Koch Media übernimmt den globalen Vertrieb, wozu auch die physische Veröffentlichung* der Standard-Version zählt.

Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, Koch Media