Splinter Cell: Ubisoft kündigt Remake an und will Geist des Originals erhalten

Ubisoft hat die Entwicklung eines Remakes von Splinter Cell angekündigt. Die Arbeiten an dem Remake wurden gerade erst durchgewunken, entsprechend steht man also noch ganz am Anfang. Das Remake soll von den Erfahrungen, die man mit der Serie gemacht hat, profitieren.

Weiterhin gab man bekannt, dass das Remake auf der Snowdrop-Engine basieren wird. Mit dieser Engine werden auch Avatar: Frontiers of Pandora und das neue Star-Wars-Spiel von Ubisoft entwickelt. Optisch wird man also einiges zu bieten haben.

Ausdrücklich handelt es sich auch um ein Remake, nicht etwa um ein Remaster. Aber das macht eigentlich schon die Wahl der Engine deutlich. Producer Matt West verspricht aber, dass der Geist des Originals erhalten bleiben soll. Und zwar in allen Dingen, welche die frühen Spliter-Cell-Spiele ausgemacht haben.

In einem Interview im Ubisoft-Blog beantworten Producer Matt West, Creative Director Chris Auty und Technical Producer Peter Handrinos einige weitere Fragen. Es gibt natürlich noch keinen Termin. Auch Plattformen nannte man nicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Splinter Cell Remake, Ubisoft