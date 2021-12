Spezialumfrage: Welche Spiele spielt ihr über die Feiertage?

Es ist mal wieder diese Zeit des Jahres, in der man ein wenig zur Ruhe kommen kann. Zwar macht uns die aktuelle Situation in Deutschland das immer noch nicht sehr einfach, jedoch kann man es ein wenig versuchen. Videospiele helfen dabei sicherlich ganz gut.

Dabei ist es egal, ob es der neuste Teil einer Reihe ist oder der immer wiederkehrende Nostalgie-Trip eines Abenteuers. An Weihnachten oder generell an Feiertagen ist alles erlaubt. Man muss sich nur für etwas entscheiden.

Genau nach dieser Entscheidung fragen wir euch heute: Welches Spiel oder welche Spiele spielt ihr über die Feiertage? Holt ihr den alten Klassiker zum Vorschein, eventuell sogar mit der passenden Konsole, wie zum Beispiel Super Metroid auf dem Original SNES.

Oder wollt ihr lieber etwas Modernes wie Metroid Dread für Switch, welches in diesem Jahr erschienen ist? Eventuell habt ihr sogar so viel Zeit, dass ihr die komplette Reihe spielen könnt. Egal was ihr spielt, Hauptsache ihr habt Spaß daran.

Welche Spiele spielt ihr über die Feiertage?

Um ein wenig aus dem eigenen Nähkästchen zu plaudern, wird mein Weihnachten dieses Jahr sehr mörderisch. Das liegt an den Danganronpa-Spielen, welche vor kurzem für Nintendo Switch erschienen sind. Die ersten beiden Spiele kenne ich zwar schon, dennoch sind die Geschichten einfach so skurril und faszinierend, dass ich diese gerne noch einmal spielen kann. Zudem ist Danganronpa S: Ultimate Summer Camp als Einzelversion sicherlich einen Blick wert.

Wer mit der Reihe noch nichts anfangen kann, seien an dieser Stelle alle Titel wärmstens empfohlen, wenn ihr auf verrückte, japanische Erzählungen mit mörderischen Aspekten steht, welche von euch in detektivischer Art gelöst werden müssen. Abgerundet wird alles mit dem sehr mörderischen Humor eines schwarz-weißen „Teddybären“. Wer kennt es nicht?