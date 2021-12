Sonntagsfrage: Wie ist euer bisheriger Eindruck von Final Fantasy XIV: Endwalker?

Seit einigen Wochen ist die vorerst letzte Erweiterung zu Final Fantasy XIV erschienen. Diese trägt den passenden Titel Endwalker und schließt die Erzählung um Hydaelyn und Zodiark ab. Neben dem Ende der derzeitigen Geschichte, gibt es weitere Neuerungen, welche Spieler*innen bei Laue halten sollen. So können zwei neue Jobs (Weisen und Schnitter) gewählt werden, die Viera als weiteres Volk kamen hinzu und natürlich gibt es neue Gebiete, Quests sowie Loot.

Bevor es jedoch ins neue Abenteuer ging, plagten dem Spiel die üblichen Probleme eines MMORPGs. Spieler*innen kamen nicht auf die Server. Der Ansturm in den ersten Tagen war so groß, dass sich lange Warteschlangen bildeten und man teilweise lange warten musste, um durchzukommen. Mittlerweile hat sich das Problem zumindest ein wenig gelegt.

Dennoch ist das Spiel weiterhin ein Erfolg. Es ist sogar so erfolgreich, dass Square Enix den Verkauf der digitalen Version momentan gestoppt hat, damit nicht noch mehr Spieler*innen versuchen sich einzuloggen. Noch ist nicht abzusehen, wann es besser wird.

Nichtsdestotrotz sind sicher einige unter euch bereits dazu gekommen, Endwalker anzuspielen und einige Quests zu erfüllen. Vielleicht gehört ihr aber auch zu denen, die noch in der Warteschleife hängen und überhaupt noch keine Gelegenheit hatten großartig in die Erweiterung zu blicken. Egal zu welcher Position ihr nun gehört, in der heutigen Sonntagsfrage möchten wir gerne eure Eindrücke zu Final Fantasy XIV: Endwalker erfahren.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 05. Dezember