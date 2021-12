Sonic Colours: Ultimate erhält Patch mit Celebration-Pack und einen Trailer mit viel Lob

Sega hat heute einen plattformübergreifenden Patch zu Sonic Colours: Ultimate veröffentlicht. Außerdem zeigt man einen Accolades-Trailer, der naturgemäß (nur) lobende Stimmen einfängt. Eine davon gehörte uns!

Das Remaster des kultigen Wii-Spiels erhält mit dem heutigen Patch einige Quality-of-Life-Verbesserungen und das neue Celebration-Pack. Zudem adressiert das Update natürlich diverse Fehler.

Sega hat die konkreten Neuerungen wie folgt aufgelistet.

Celebration-Pack:

Neue Inhalte für Sonic, inklusive…

Burst-Schuhe

Burst-Handschuhe

Feuerwerk-Boost

Feuerwerk-Aura

QoL-Verbesserungen:

Ultimate-Mix / Original-Mix Soundtrack-Toggle

Fullscreen-Boost-Blur An/Aus-Toggle

Tails-Navigation An/Aus-Toggle

Fullscreen-Movie-Playback des Optionen-Satellites

Verbesserte Sicht der Cyan-Wisp-Anvisierung

Allgemeine Fehlerbehebungen:

Verbesserte Stabilität auf allen Plattformen

Update der Gegner-Angriffsgeschwindigkeit

Verbesserte Green-Hover-Ring-Dash-Funktion

Verbesserte Sichtbarkeit der Big-Chaser-Attacke (Speziell für Nintendo Switch)

Zahlreiche weitere Bug-Fixes

Sonic Colours: Ultimate ist für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs via Epic Games Store erhältlich. Bei Amazon könnt ihr euch die Launch Edition bestellen*. Außerdem könnt ihr euch eine zweiteilige Kurz-Animeserie mit dem Titel Rise of the Wisps ansehen.

