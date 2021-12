Reverie Knights Tactics: Klassische Taktik-RPG-Kämpfe erwarten euch im Januar

Taktik-RPG-Fans aufgepasst: Schon am 25. Januar 2022 könnt ihr euch auf neue Abenteuer begeben, falls euch Reverie Knights Tactics zusagt. Das findet ihr mit dem neuen Trailer heraus – oder mit einer Prologue-Demo, die bei Steam kostenlos verfügbar ist.

Reverie Knights Tactics erscheint für PS4, Xbox One, Switch und PCs. Deutsche Texte gibt es auch! Sogar eine Handelsversion soll in Europa für PS4 und Switch erscheinen. Bei „Tactics“ im Titel wird man natürlich gleich hellhörig, obwohl es natürlich an sich ebenso generisch ist wie „Knights“. Aber Namen sind bekanntlich Schall und Rauch.

Reverie Knights Tactics ist ein Story-getriebenes RPG, das rundenbasierte Kämpfe auf einem klassischen, isometrischen 2D-Grid bietet. Eure Entscheidungen im Verlauf des Spiels sollen die Story entscheidend beeinflussen und auch, wie sich eure Charaktere entwickeln.

Begebt euch auf eine Reise, um Lennorien zu finden, die lange verloren geglaubte elbische Stadt. Sie ist bedroht durch die Goblins, die Angst und Schrecken auf dem ganzen Kontinent verbreiten. Das Abenteuer wird im Visual-Novel-Stil erzählt, eure Kämpfe finden nach klassischem Taktik-RPG-Rezept statt.

Bildmaterial: Reverie Knights Tactics, 1C Entertainment, 40 Giants Entertainment