Pokémon Entwicklungen: Die siebte Folge des Jubiläums-Anime jetzt kostenlos ansehen

Anlässlich des 25. Geburtstags von Pokémon präsentiert The Pokémon Company eine Kurz-Anime-Serie. Die ersten sechs Folgen von Pokémon: Evolutions (deutsch: Pokémon: Entwicklungen) sind bereits verfügbar.

Gestern veröffentlichte The Pokémon Company nun die siebte Folge! Die Episode „Die Show“ spielt diesmal in der Johto-Region. Jede Folge ist einer der acht Regionen gewidmet. So geht es weiter:

Vorhang auf für die Kimono-Girls, die eine Geschichte über ein Legendäres Pokémon aus Johto zum Besten geben! Reist nach Johto und entdeckt die Geheimnisse dieser historischen Region in Folge 7 von Pokémon: Entwicklungen!

Den Abschluss bietet kurz vor Weihnachten also Kanto, wo alles begann. Ihr könnt den Anime entweder bei YouTube oder aber bei Pokémon TV kostenlos schauen. Pokémon TV ist seit einigen Monaten auch für Nintendo Switch verfügbar.

Bildmaterial: Pokémon: Entwicklungen, The Pokémon Company