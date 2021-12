PlayStation Plus im Januar bietet unter anderem Persona 5 Strikers

Sony nennt kurz vor dem Jahreswechsel die neuen Titel für Abonnenten von PlayStation Plus. Vom 4. Januar bis am 1. Februar könnt ihr euch ohne weitere Kosten Persona 5 Strikers (PS4), Dirt 5 (PS4, PS5) und Deep Rock Galactic (PS4, PS5) sichern.

In Persona 5 Strikers kehren die Phantomdiebe mit einer neuen Geschichte zurück. Ein Sommerurlaub und ein abenteuerlicher Roadtrip durch Japan erwarten die Freunde. Aber die Korruption sorgt wieder für verzerrte Realitäten, wodurch es zu dynamischen Action-Kämpfen kommt. Die Persona-Reihe befindet sich derzeit in den Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag.

In Dirt 5 sagt der Name eigentlich schon alles: Es wird so richtig schmutzig! Erlebt ein Offroad-Spektakel auf atemberaubenden Strecken mit legendären Fahrzeugen.

Bei Deep Rock Galactic handelt es sich um einen Koop-Shooter mit Weltraumzwergen. Die zufallsgenerierten Höhlen bergen endlose Horden von Aliens und zerstörbare Umgebungen.

Bis zum 3. Januar stehen außerdem Until You Fall, The Walking Dead: Saints & Sinners sowie The Persistence für PlayStation VR zur Verfügung. Dies zum fünften Geburtstag der VR-Brille. Ebenfalls bis zu diesem Datum locken weiterhin die Dezember-Titel Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains und Mortal Shell.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony