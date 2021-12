PlayStation Plus im Dezember mit Godfall, Lego DC Super-Villains und Mortal Shell

Sony hat pünktlich zum Monatsanfang die neuen Titel für Abonnenten von PlayStation Plus bekannt gegeben. Vom 7. Dezember bis am 3. Januar könnt ihr euch ohne weitere Kosten Godfall: Challenger Edition (PS4, PS5), Lego DC Super-Villains (PS4) und Mortal Shell (PS4) sichern.

Bei der Godfall: Challenger Edition handelt es sich quasi um die Endgame-Inhalte des Looter-Slashers Godfall. Wer die Kampagne spielen will, muss upgraden.

Mit Lego DC Super-Villains könnt ihr über die festlichen Tage auch ein wenig böse sein. Ihr erstellt den eigenen Superschurken im DC-Lego-Abenteuer!

Wenn ihr hingegen ein Spiel sucht, das ein wenig böse zu euch selbst ist, ist Mortal Shell die richtige Adresse. Das gnadenlose Action-RPG (oder auch Souls-like) testet euer Durchhaltevermögen in einer zerschmetterten Welt.

Bis zum 3. Januar stehen außerdem Until You Fall, The Walking Dead: Saints & Sinners sowie The Persistence für PlayStation VR zur Verfügung. Dies zum fünften Geburtstag der VR-Brille. Noch bis zum 6. Dezember könnt ihr euch die November-Titel Knockout City, First Class Trouble und Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sichern.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony