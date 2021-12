PlayStation 5: Sony bietet endlich offizielle Cover für die Konsole in fünf Farben an

Um die PS5-Cover von Drittanbietern ranken sich bekanntlich einige Meldungen. Jetzt hat Sony endlich verstanden, dass es wohl eine ganz gute Idee wäre, die Cover selbst anzubieten.

Heute kündigte man drei neue Farben für den DualSense an. Die Modelle Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple werden kündigt neben Midnight Black und Cosmic Red angeboten. Sie sollen schon im Januar 2022 verfügbar sein.

Darüber hinaus wird man zu allen fünf Farben die passenden PS5-Cover anbieten. Fans weltweit waren seit dem Launch der Konsole unzufrieden über die Farbwahl. Viele PlayStation-Fans waren ihre schwarze Konsole gewöhnt.

Entfernt einfach eure weißen Original-Cover der PS5-Konsole und setzt die neuen ein. Die PS5-Cover werden sowohl für die PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk als auch für die PS5-Digital Edition erhältlich sein und werden separat von PS5-Konsole und DualSense-Controller verkauft.

In Deutschland werden zunächst im Januar 2022 die PS5-Cover in Midnight Black und Cosmic Red verfügbar sein. Die Cover in den drei neuen Farben werden in der „ersten Jahreshälfte 2022“ eingeführt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sony PlayStation