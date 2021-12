Moss: Book II führt euch und Quill im Frühjahr zu neuen VR-Abenteuern

Im Sommer eröffnete uns Polyarc, dass Moss in eine zweite Runde geht. Man kündigte mit Moss: Book II einen Nachfolger eines der beliebtesten VR-Games an. Nun grenzte man den Veröffentlichungszeitraum auf Frühjahr 2022 ein und zeigt uns einen neuen Trailer.

Euer Abenteuer geht mit der Enthüllung weiter, dass ein geflügelter Tyrann an der Spitze der arkanen Streitmacht Quill ins Visier genommen hat und sie jetzt in der verzauberten Burg jagt, in der ihr Onkel gefangen gehalten wurde. Mit einem gefährlichen Gelände, kniffligen Rätseln und Gegnern in Feuer und Stahl wird Quills Reise herausfordernd – und bietet sowohl Triumphe als auch Verzweiflung. Aber neue Verbündete, alte Freunde und die Burg selbst können ihr helfen, die Welt zu retten.