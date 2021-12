Mega Man: Live-Action-Adaption ist weiter in Arbeit und soll bei Netflix erscheinen

Erinnert ihr euch? 2018 kündigte Capcom eine Live-Action-Verfilmung von Mega Man an. Seitdem ist das Projekt wieder in den Tiefen der Newsspalten versunken – bis heute.

Auf der Website der Produktionsfirma Supermarché ist die Adaption jetzt als Zusammenarbeit zwischen Chernin Entertainment und Netflix gelistet. Chernin, das mitunter für die letzten Filme der Planet-der-Affen-Reihe verantwortlich war, wurde schon 2018 als Produktionsstudio genannt.

So heißt es bei Chernin Entertainment:

Henry, Rel, and their in-house producer Orlee-Rose Strauss maintain an active development slate. Features in the works include: an adaptation of Capcom’s MEGA MAN for Chernin Entertainment and Netflix, which they wrote and are directing.